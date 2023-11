Scuola: ricerca, ansia e stress tra studenti già dalla primaria, aumentano noia e aggressività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo scenario, caratterizzato da diversi elementi meritevoli di attenzione, i docenti si sentono oggi poco rispettati dai propri alunni, rispetto che nel 74 per cento dei casi ritengono essere diminuito o molto diminuito in confronto ai primi anni di insegnamento. La percezione risulta ancor più accentuata soprattutto tra gli insegnanti che hanno alle spalle oltre 20 anni di esperienza", illustra Paola Piccioni, project manager di Nomisma. Dalla ricerca risulta che il 71 per cento dei docenti identifica nei comportamenti degli alunni uno tra i principali rischi connessi alla propria professione, acuito spesso dalla mancanza di risorse e supporto da parte dell'istituzione scolastica (per il 47 per cento dei rispondenti). E se solo per un docente su quattro in classe e a scuola gli alunni rispettano le regole di comportamento, inevitabilmente risulta molto sentito il tema della sorveglianza e supervisione degli alunni, considerato fonte di preoccupazione per il 41 per cento degli insegnanti. Questo determina forti momenti di stress e fenomeni di burn out ed esaurimento, in entrambi i casi per il 42 per cento dei rispondenti. (segue) (Com)