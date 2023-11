Scuola: ricerca, ansia e stress tra studenti già dalla primaria, aumentano noia e aggressività (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, caratterizzato da un problema di riconoscimento dell'autorevolezza della figura dell'insegnante, soprattutto tra gli studenti delle scuole secondarie superiori, la ricerca realizzata da Nomisma ha permesso di verificare la conoscenza del tema della 'culpa in vigilando', il rischio percepito e la conoscenza delle conseguenze non solo disciplinari, ma anche civili, penali e amministrative a cui il docente va incontro in caso di omessa vigilanza. Relativamente alla culpa in vigilando, un terzo dei docenti ammette una scarsa conoscenza dell'argomento, percentuale che aumenta in modo significativo tra i docenti con minore esperienza lavorativa. Relativamente alle conseguenze, sono complessivamente sottovalutate rispetto a tutti i gradi di responsabilità (solo il 21 per cento dei docenti è a conoscenza delle ripercussioni amministrative a cui un insegnante va incontro in caso di omessa vigilanza), che ai soggetti coinvolti in sede giudiziale (solo il 7 per cento è a conoscenza del coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione e solo il 16 per cento sa che un docente accusato di omessa vigilanza deve rispondere anche alla Corte dei Conti). "Di contro alla scarsa consapevolezza dei docenti sul tema e sulle conseguenze, un insegnante su quattro ritiene elevato il rischio di incorrere in un episodio in cui un alunno procuri danni a sé stesso o ad altri mentre si trova sotto la sua vigilanza e in otto casi su dieci lo ritengono addirittura medio–alto", conclude Paola Piccioni. (Com)