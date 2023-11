Egitto: disoccupazione dovrebbe aumentare al 7,6 per cento nell'anno fiscale 2023/24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero egiziano della Pianificazione e dello sviluppo economico prevede un probabile aumento della disoccupazione fino al 7,6 per cento nell'anno fiscale 2023-2024, in parte a causa di una crescita economica prevista limitata al 4,1 per cento. Tuttavia, le prospettive indicano che la disoccupazione dovrebbe gradualmente diminuire ogni volta con la ripresa della crescita economica e il dicastero prevede un tasso di disoccupazione del 6,9 per centro entro la fine dell'anno fiscale 2025/26, al di sotto della soglia del 7 per cento. (Cae)