Egitto: oggi riunione della Banca centrale su tassi di interesse di riferimento

- La Banca centrale d'Egitto si riunisce in quella che sarà la sua penultima riunione del 2023, con l'obiettivo di discutere i tassi di interesse di riferimento per i depositi e i prestiti. Secondo il calendario delle riunioni del Comitato per le politiche monetarie (Mpc), questa è la settima riunione dell'anno. Le aspettative suggeriscono un possibile mantenimento dei tassi di interesse invariati, specialmente dopo la recente riduzione dell'inflazione core del paese al 39,7 per cento a settembre. Nell'ultima riunione di settembre, l'Mpc ha confermato i tassi chiave al 19,25 per cento per i depositi overnight, al 20,25 per cento per i prestiti overnight e al 19,75 per cento per il tasso dell'operazione principale, mentre il tasso di sconto è rimasto al 19,75 per cento. (Cae)