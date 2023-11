Libia: Noc e Banca centrale trasmettono al Parlamento piani per bilancio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc) della Libia e la Banca centrale hanno comunicato alla Camera dei rappresentanti i dettagli del piano di bilancio previsto per il 2024. L’informativa è stata resa durante un incontro che ha coinvolto la Noc, la Banca centrale e la commissione parlamentare di Pianificazione finanziaria e del bilancio dello Stato. Durante il colloquio sono stati anche esaminati i piani della Noc per incrementare la produzione petrolifera del Paese nordafricano dell’Opec e le prospettive di produzione per il 2024, insieme alle previsioni sulle entrate finanziarie dell'anno, con l'obiettivo di includerle nel bilancio statale. (Lit)