Libia: Compagnia siderurgica nazionale raggiunge produzione record di 70 mila tonnellate

- La Compagnia siderurgica nazionale della Libia ha registrato un traguardo storico con una produzione di 70.000 tonnellate di ferro bricchettato a caldo (Hbi) nel mese di ottobre. E la prima volta che la Libyan National Iron and Steel Company raggiunto tale livello di produzione. Nel corso del 2022, l'azienda ha totalizzato la produzione di 475.200 tonnellate di Hbi, rappresentando un aumento del 62,5 per cento rispetto al 2021. Inoltre, all'inizio del 2023, la società libica ha stretto accordi con diverse aziende straniere per esportare un totale di 72.000 tonnellate di Hbi verso varie destinazioni internazionali. (Lit)