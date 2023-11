Marocco: il deficit commerciale scende del 7,2 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale del Marocco è diminuito del 7,2 per cento a settembre a 215,78 miliardi di dirham (19,88 miliardi di euro) rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo afferma l'Ufficio dei cambi in un rapporto mensile in cui sottolinea che le importazioni del Regno sono diminuite del 4 per cento a più di 530,94 miliardi di dirham (48,92 miliardi di euro). Anche le esportazioni sono scese dell'1,6 per cento a 315,15 miliardi di dirham (29,03 miliardi di euro). Il calo delle importazioni è dovuto principalmente al calo degli acquisti di prodotti energetici, semilavorati e materie prime. In effetti, la bolletta energetica del paese è crollata del 20,9 per cento per raggiungere 91,3 miliardi di dirham alla fine di settembre rispetto a 115,09 miliardi di dirham (10,60 miliardi euro) nello stesso mese del 2022. (Mar)