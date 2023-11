Libia: delegazione berbera esprime preoccupazione per processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore della missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Raisedon Zenenga, ha ricevuto presso la sede di Tripoli una delegazione a maggioranza berbera, che ha espresso preoccupazione per il processo elettorale e per la tutela dei loro diritti. Lo ha riferito la pagina Facebook di Unsmil, precisando che la delegazione, composta da rappresentanti politici e attivisti della società civile, ha trasmesso una lettera contente le loro preoccupazioni e richieste. Sempre secondo Unsmil i rappresentanti berberi hanno anche espresso solidarietà alle altre componenti etniche del Paese. Zenenga ha affermato che Unsmil “ha ripetutamente chiesto un processo elettorale inclusivo, che tuteli i diritti delle diverse componenti culturali e delle donne” e che “continuerà a lottare in questa direzione”. Secondo Unsmil, Zenenga ha sottolineato che con la risoluzione 2702 del Consiglio di sicurezza Nazioni Unite hanno esortato le istituzioni libiche a garantire “elezioni libere e giuste”.(Lit)