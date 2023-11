Berlinguer: Aprea (FI), leale avversario, protagonista indiscusso della scuola italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultimo confronto tra di noi, appassionato e franco come sempre, c'è stato il primo giugno 2022. Spesso non eravamo d'accordo sulle soluzioni da adottare per migliorare la qualità della scuola italiana, ma nei nostri contraddittori non è mai mancato il riconoscimento reciproco della comune volontà politica e istituzionale di ricercare nuove e più idonee modalità per sostenere docenti e studenti nell'impresa educativa al nostro tempo. È con Berlinguer che la sinistra ha abbattuto il muro ideologico del riconoscimento della scuola paritaria come servizio pubblico". Lo dichiara in una nota la responsabile nazionale del dipartimento istruzione di Forza Italia, Valentina Aprea. "È con lui che nella scuola italiana si è cominciato a parlare di autonomia scolastica. Non avevamo la stessa visione sul riordino dei cicli scolastici e neppure sulla valorizzazione della funzione docente che noi volevamo come vera e propria carriera... ma ebbe il coraggio, per primo, come fece dopo di lui il Ministro Moratti, di provare a superare modelli e paradigmi ereditati dall'inizio del '900! Per questo, lo ricorderemo come un protagonista indiscusso della scuola italiana che ha, con lungimiranza e passione, contribuito a far fare dei passi avanti alla scuola italiana verso modelli più flessibili ed europei! Ma ciò che conta di più, almeno per me, oggi, è che perdo un leale, appassionato e colto avversario politico che ha saputo regalarmi la sua stima ed amicizia. Grazie, Luigi. Ci mancherai", conclude. (Com)