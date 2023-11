Medio Oriente: Tajani, Italia è portatrice di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è portatrice di pace e ha condannato l’attacco terroristico di Hamas. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Ping Pong” su Radio Rai 1. “Stiamo aiutando il popolo palestinese e crediamo che Hamas non abbia nulla a che fare con il popolo palestinese, è un’organizzazione terroristica”, ha detto il ministro. "L’Italia sta facendo tutto il possibile per aiutare la popolazione civile che non ha nulla a che fare con Hamas, che anzi la usa come scudo umano”, ha aggiunto. (Res)