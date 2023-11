Intelligence artificiale: Meloni a Londra per illustrare la posizione dell’Italia su sicurezza e sviluppo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di oggi prenderà il via alle 10 ora di Londra (le 11 in Italia) con gli arrivi dei leader invitati al summit, fra cui anche il presidente del Consiglio, oltre vari capi di Stato e di governo, esponenti internazionali di rilievo come la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, oltre a rappresentanti di aziende ed esperti del settore. Ad accogliere gli ospiti sarà ovviamente il primo ministro Sunak. Successivamente, dopo la “foto di famiglia” di rito in queste occasioni, inizieranno i lavori della giornata con un dibattito incentrato sulle priorità legate all’intelligenza artificiale nei prossimi cinque anni, partendo dalla collaborazione internazionale sino alle sfide che riguardano lo sviluppo de settore. A seguire, nel pomeriggio, si terrà una seconda tavola rotonda durante la quale i capi di Stato e di governo, gli amministratori delegati di varie aziende e rappresentanti della società civile discuteranno di come realizzare in maniera concreta l’obiettivo di rendere l’intelligenza artificiale uno strumento sicuro e sfruttarne le opportunità. Prima della conclusione dei lavori, inoltre, ci sarà spazio per degli incontri bilaterali. (Rin)