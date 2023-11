Cina: bandiere a mezz’asta in Piazza Tienanmen per l’addio all’ex premier Li Keqiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bandiere a mezz’asta sono state issate oggi in Piazza Tienanmen, in tutti gli edifici governativi e le missioni diplomatiche della Cina all’estero per commemorare la morte dell’ex premier Li Keqiang, deceduto lo scorso 27 ottobre all’età di 68 anni per un arresto cardiaco. Migliaia di persone si sono radunate oggi nei pressi dell’impresa di pompe funebri che ha organizzato i funerali dell’ex premier, mentre poliziotti in borghese e in uniforme hanno bloccato il traffico e sorvegliato la folla. Alcune persone sono state allontanate da una stazione della metropolitana accanto al cimitero rivoluzionario di Babaoshan, dove si tiene la cremazione. Durante il fine settimana, migliaia di persone si sono inoltre radunate a Hefei, nella provincia orientale dell’Anhui, per depositare fiori e biglietti nei pressi della casa natale dell’ex premier. La morte di Li Keqiang ha avuto grande risonanza anche in rete: alle infondate teorie che sostengono l’omicidio di Li, trovano spazio anche velate critiche all’amministrazione del presidente Xi Jinping. Sul social network Weibo sono state censurati i video della canzone d’amore “Sadly, It’s not you” (“Sfortunatamente non sei tu”) dell’artista malese Fish Leong, già utilizzata in passato per esprimere biasimo in occasione della morte di altri leader. (Cip)