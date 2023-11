Medio Oriente: trovati morti a Wazzani i due civili dispersi ieri sera nel sud del Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I corpi senza vita dei due civili libanesi dispersi ieri sera nel Libano meridionale sono stati ritrovati questa mattina nei pressi del villaggio di Wazzani, vicino l’omonima sorgente del fiume Hasbani, nel governatorato di Nabatieh. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”, aggiungendo che i due uomini, due pastori, erano stati colpiti ieri dalle Forze di difesa israeliane (Idf) mentre pascolavano le loro greggi in prossimità della sorgente Wazzani. Ieri sera le Forze armate libanesi avevano chiesto assistenza alla Forza di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Libano (Unifil) per il recupero dei due pastori, che risultavano dispersi. Unifil, in un messaggio diffuso sulla piattaforma X (in precedenza Twitter), aveva precisato che le Idf avevano sospeso le operazioni militari per consentire le ricerche, interrotte a causa della scarsa visibilità e riprese questa mattina all'alba. (Lib)