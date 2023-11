Francia: ministro Trasporti, morto un camionista a causa della tempesta Ciaran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un camionista è morto nel dipartimento dell'Aisne, nel nord della Francia, a causa di un albero caduto per gli effetti del maltempo provocati dalla tempesta Ciaran. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti francese, Clement Beaune, all'emittente radiotelevisiva "France info". "Ci sono dei divieti alla circolazione che restano", ha detto il ministro. In Bretagna, l'azienda energetica Enedis ha affermato che a causa del maltempo 1,2 milioni di francesi sono rimasti senza elettricità. Di questi, 780 mila si trovano in Bretagna. Questa notte nel dipartimento della Manica, sempre nel nord della Francia, sono avvenuti 142 interventi dei pompieri secondo quanto annunciato dalla Prefettura locale, che ha parlato di operazioni legate a "cadute di alberi e materiale" e "principi di incendi". Nel dipartimento del Calvados si sono registrate raffiche di vento a 26 chilometri orari. (Frp)