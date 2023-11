Tlc: Fastaweb, +6 per cento ricavi terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell’anno Fastweb ha acquisito 392.000 nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale con un incremento pari al 6 per cento mentre i ricavi totali hanno raggiunto 1.911 milioni di euro, in aumento del 6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo annuncia in una nota la stessa società evidenziando i numeri in crescita grazie a una solida strategia basata sul controllo dell’infrastrutture di rete fissa e mobile, l’innovazione e la focalizzazione sullo sviluppo di prodotti e servizi digitali facendo leva sul Cloud, il 5G, la Cyber Security e sulle tecnologie data-driven come l’Internet of Things e l’Intelligenza Artificiale. Prosegue la crescita anche dei margini con l'Ebitda complessivo che al 30 settembre 2023 ha raggiunto i 640 milioni di euro (+2 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2022) e l'Ebitda inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) che si attesta a 586 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 e che senza una partita negativa straordinaria derivante da un contenzioso regolamentare nel secondo trimestre dell’anno si sarebbe attestato a 599 milioni di euro (+ 14 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo del 2022). (segue) (Com)