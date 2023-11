Tlc: Fastaweb, +6 per cento ricavi terzo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al controllo end-to-end dell’infrastruttura di rete che consente a Fastweb di garantire le migliori performance ai propri clienti - prosegue la nota - la società conferma ancora una volta il suo ruolo di leader in termini di penetrazione dei servizi di connettività a banda ultralarga fissa. Al 30 settembre 2023 i clienti che hanno sottoscritto connessioni ultraveloci erano 2,3 milioni, in aumento dell’1 per cento rispetto allo scorso anno. Circa l’89 per cento della base clienti (+4 p.p. rispetto ai primi nove mesi del 2022), usufruisce di una connessione con performance da 100 Mbps fino a 1 Gigabit mentre sono 400.000 i clienti che navigano ad una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo. Grazie agli investimenti sull’infrastruttura di rete fissa Fastweb attualmente raggiunge il 93 per cento delle famiglie e delle imprese sul territorio nazionale con connettività a banda ultralarga. In forte progressione anche il mobile che continua la sua crescita a doppia cifra. Al 30 settembre le SIM attive sono 3,4 milioni in crescita del 17 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. In costante aumento è anche la quota dei clienti "convergenti" che adottano servizi mobili assieme a quelli fissi e rappresenta il 42,4 per cento della customer base di Fastweb (+2 p.p. in 12 mesi) mentre prosegue il roll out della rete 5G mobile che attualmente è la più estesa d’Italia con una copertura pari al 70 per cento della popolazione nazionale. I ricavi del segmento Consumer raggiungono quota 869 milioni di euro segnando un incremento dell’1,5 per cento rispetto a primi nove mesi del 2022. (segue) (Com)