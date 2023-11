Tlc: Fastaweb, +6 per cento ricavi terzo trimestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre più centrale nella strategia dell’azienda per promuovere la digitalizzazione del paese è la divisione Wholesale che posiziona Fastweb come interlocutore alternativo di riferimento sul mercato per l’accesso a infrastrutture di rete proprietarie altamente performanti. Il numero di linee a banda ultralarga fornite dalla divisione Wholesale agli altri operatori nazionali è stato pari a 579.000, con un aumento di ben il 39 per cento rispetto all’anno precedente mentre gli altri business più tradizionali della divisione Wholesale hanno avuto uno sviluppo più lineare. Nei primi nove mesi dell’anno in crescita anche i ricavi che si attestano a 228 milioni di euro, in crescita del 9 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Con una quota di mercato consolidata al 34 per cento anche la Business Unit Enterprise registra ottime performance, con ricavi in crescita che nei primi nove mesi dell’anno si sono attestati a 814 milioni di euro (+11 per cento rispetto al pari periodo del 2022), un incremento significativo sostenuto grazie all’ampio portafoglio di servizi abilitanti la digital transformation delle PA e delle aziende, come il Cloud Computing, la sicurezza informatica e il 5G e lo sviluppo di nuove soluzioni data-driven come l’IoT e l’Intelligenza Artificiale. Prosegue inoltre anche l’impegno dell’azienda sul fronte della sostenibilità sociale per la più ampia diffusione delle competenze digitali tra la popolazione. A fine settembre il numero dei partecipanti ai corsi gratuiti erogati dalla Fastweb Digital Academy sulle nuove professioni digitali è salito a 250.000. (Com)