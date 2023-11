Germania: intelligence, pericolo di violenze antisemite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Violenze antisemite potrebbero verificarsi in Germania, a seguito dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. A lanciare l'avvertimento è Stephan Kramer, direttore dell'Ufficio per la protezione della Costituzione della Turingia, l'agenzia di intelligence del Land. Nel corso di un'intervista rilasciata al gruppo editoriale Rnd, il funzionario ha affermato: “Dobbiamo partire dal presupposto che gli islamisti e i simpatizzanti di Hamas non si fermeranno soltanto alle manifestazioni e agli scontri verbali, ma diventeranno addirittura violenti (...) a livello nazionale". Kramer ha quindi sottolineato: “La situazione è estremamente emotiva, il livello di pericolo astratto è elevato”. Secondo il direttore dell'Ufficio per la protezione della Costituzione della Turingia, il rischio maggiore è rappresentato da singoli radicalizzati che vogliono “assicurarsi un posto in paradiso” attraverso un'azione improvvisa. Tuttavia, individuare tali soggetti è “come cercare un ago in un pagliaio”. (segue) (Geb)