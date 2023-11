Germania: intelligence, pericolo di violenze antisemite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kramer vede una causa del pericolo di violenze antisemite anche nella politica per i rifugiati attutata dal governo tedesco. Al riguardo, il funzionario ha osservato che, dalla crisi dei profughi del 2015, “sempre più” migranti entrano in Germania. Ora, si sta entrando nella fase in cui “tanti non vedono alcun progresso personale o professionale” e “questa frustrazione porterà a ulteriore violenza”. Inoltre, molti rifugiati arrivano già con un profilo antisemita, perché l'odio contro gli ebrei.”fa parte del Dna dei Paesi d’origine”. Prima di assumere la direzione dell'Ufficio per la protezione della Costituzione della Turingia nel 2015, Kramer è stato segretario generale del Consiglio centrale degli ebrei in Germania (Zdj) dal 2004 al 2014. (Geb)