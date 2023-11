Medio Oriente: Blinken discute con ministro Difesa saudita degli sviluppi del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha ricevuto ieri a Washington il ministro della Difesa dell’Arabia Saudita, Khaled bin Salman bin Abdulaziz al Saud, con il quale ha discusso degli ultimi sviluppi del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”. I due, in particolare, hanno parlato degli sforzi e del coordinamento congiunto per alleviare le tensioni nella regione. Durante i colloqui, inoltre, si è discusso delle relazioni e della cooperazione bilaterale tra Stati Uniti e Arabia Saudita e dei modi per rafforzarle e svilupparle in diversi settori, concordando sulla necessità di contribuire alla sicurezza e alla stabilità nella regione. In precedenza, il ministro saudita era stato ricevuto dal segretario di Stato alla Difesa, Lloyd Austin, con il quale aveva discusso del partenariato strategico tra Washington e Riad in ambito militare. (Res)