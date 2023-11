Iraq: ambasciatrice Usa nel Kurdistan iracheno per confermare impegno di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice degli Stati Uniti in Iraq, Alina Romanowski, ha effettuato una visita nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno, per confermare l’impegno di Washington nella regione. Lo ha dichiarato la stessa ambasciatrice in un messaggio diffuso sulla piattaforma X (in precedenza Twitter). “Ho visitato la regione del Kurdistan dell'Iraq il primo novembre per riaffermare l'impegno degli Stati Uniti verso la regione, garantendo la continuità della cooperazione in materia di sicurezza e lavorando insieme per prevenire attacchi contro gli interessi americani”, si legge nel messaggio. Romanowski, inoltre, ha espresso soddisfazione per “i fruttuosi colloqui” con il presidente della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, il primo ministro, Masrour Barzani, il vice primo ministro, Qubad Talabani, e il presidente dell'Unione patriottica del Kurdistan, Bafel Talabani. (Irb)