Uzbekistan-Francia: Macron a Samarcanda, previsto incontro con Mirziyoyev e firma accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron si trova oggi a Samarcanda, in Uzbekistan, dopo la visita effettuata ieri in Kazakhstan. Giunto ieri sera nella storica città uzbeka, il titolare dell’Eliseo completa oggi il suo tour di due giorni in Asia centrale. Macron è il primo presidente francese a visitare l’Uzbekistan da Francois Mitterrand che si era recato nel Paese centroasiatico nel 1994. Emmanuel Macron incontrerà l’omologo uzbeko, Shavkat Mirziyoyev: i due capi di Stato, al termine del bilaterale, parteciperanno a una cerimonia che prevede la sigla di diversi accordi e l'apertura di un forum commerciale franco-uzbeko. Macron è accompagnato da una delegazione di circa sessanta dirigenti d'azienda, fra cui i rappresentanti di Orano, società attiva nel settore dell’uranio e già presente nel vicino Kazakhstan, che punta a sviluppare la sua attività di estrazione anche in Uzbekistan. (Frp)