Medio Oriente: Onu, nessun vincitore in guerra in cui migliaia di bambini vengono uccisi

- Non c’è nessun vincitore in una guerra in cui migliaia di bambini vengono uccisi. Lo ha dichiarato il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia, ieri, in una dichiarazione diffusa sul suo sito web ufficiale. Nel testo, si condannano le “gravi violazioni ai danni dei bambini nella Striscia di Gaza”, che “aumentano ogni momento”. Il Comitato, inoltre, “condanna fermamente l'escalation degli attacchi da parte di Israele contro obiettivi civili nella Striscia di Gaza, che ha causato la morte di oltre 3.500 bambini dal 7 ottobre 2023. Siamo profondamente preoccupati anche per i bambini che continuano a essere tenuti in ostaggio”. Infatti, come si legge nella dichiarazione, “il conflitto armato nuoce innanzitutto ai bambini e ha effetti duraturi sulla loro salute fisica e mentale, sul loro sviluppo e, in ultima analisi, sulla fruizione di tutti i loro diritti. I bambini sono anche danneggiati quando sopravvivono ma perdono genitori e altri membri della famiglia e amici e sono testimoni di eventi catastrofici”. (Res)