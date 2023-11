Pakistan: stampa, arrivata delegazione Fmi per prima valutazione accordo stand-by

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) è arrivata oggi in Pakistan per la prima valutazione dell’attuazione dell’accordo stand-by approvato a luglio. Lo riferisce il quotidiano “Pakistan Observer”. I colloqui dovrebbero concludersi il 15 novembre. Il 12 luglio il comitato esecutivo del Fondo ha approvato un accordo stand-by di nove mesi per un importo di tre miliardi di dollari, con un esborso immediato di circa 1,2 miliardi di dollari. Il nuovo programma pachistano sostenuto dall’accordo si concentra su quattro priorità: l’attuazione del bilancio per l’anno fiscale 2024, un ritorno a un tasso di cambio determinato dal mercato, una politica monetaria opportunamente restrittiva finalizzata alla disinflazione e ulteriori progressi nelle riforme strutturali, in particolare per quanto riguarda i sussidi al settore energetico, la governance delle imprese statali e la resilienza climatica. Ad agosto al governo di Shehbaz Sharif è subentrato un esecutivo di transizione guidato da Anwaar ul Haq Kakar, in vista delle prossime elezioni, che dovrebbero tenersi alla fine di gennaio.(Inn)