Francia: derubato capo delegazione olimpica Mongolia a Parigi, sottratti 600 mila euro

- Tre uomini sono stati arrestati la scorsa settimana nei pressi di Parigi con l'accusa di aver rubato al capo della delegazione olimpica della Mongolia una borsa contenente oggetti per un valore di 600 mila euro. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", citando come fonti la polizia e la procura di Bobigny. La vittima si trovava insieme alla moglie nella capitale francese per assistere ad un comitato di sicurezza in prep razione delle Olimpiadi che si terranno in città il prossimo anno. Mente si trovavano in macchina ne tunnel di Landy de Saint-Denis, nei pressi dello Stade de France, sono stati derubati da due individui in scooter che hanno rotto il finestrino e rubato lo zaino contenente gioielli e altri oggetti di valore. (Frp)