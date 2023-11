Giappone: ministra Esteri Kamikawa in visita a Israele e Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Giappone, Yoko Kamikawa, ha intrapreso oggi una visita di tre giorni in Medio Oriente, che prevede tappe a Israele, nei territori palestinesi e in Giordania. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri giapponese, secondo cui il viaggio si concluderà il 5 novembre. Kamikawa ha in programma incontri con funzionari israeliani a Tel Aviv domani, e dovrebbe far tappa a Ramallah il giorno stesso prima di volare ad Amman, in Giordania, per incontri con funzionari del governo giordano. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è atteso a sua volta in Israele domani e farà altre tappe nella regione. Tuttavia, secondo fonti del ministero degli Esteri giapponese, a causa dell'agenda serrata di Kamikawa quest'ultima non incontrerà il segretario Usa in Medio Oriente, rinviando un confronto alla ministeriale del G7 in programma in Giappone la prossima settimana. "La nostra massima priorità è il miglioramento della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza", ha dichiarato Kamikawa durante una conferenza stampa martedì, sottolineando che è necessaria una temporanea cessazione delle ostilità per consentire le operazioni di aiuto umanitario. Il Giappone, che ha promesso 10 milioni di dollari in sovvenzioni d'emergenza in risposta ai bisogni umanitari nella Striscia di Gaza, ha condannato duramente l'attacco sferrato dal gruppo islamista palestinese Hamas contro Israele il 7 ottobre, e nei giorni scorsi ha annunciato sanzioni a carico dell'organizzazione. (Git)