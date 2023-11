Usa-Emirati Arabi: completata 10ma sessione di dialogo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti hanno tenuto ieri il loro decimo Dialogo sulla politica economica. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, precisando che il dialogo è stato presieduto dal sottosegretario di Stato degli Stati Uniti per la Crescita economica, l'energia e l'ambiente, Jose W. Fernandez, e dall'assistente ministro degli Affari economici e commerciali del ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, S.E. Saeed Al Hajeri. In occasione del decimo anniversario del Dialogo sulla politica economica, i due funzionari hanno evidenziato la forza del commercio e degli investimenti bilaterali, sottolineando che gli Emirati Arabi Uniti sono il più grande partner commerciale degli Stati Uniti nella regione del Medio Oriente e Nord Africa con un acquisto di oltre 20 miliardi di dollari di esportazioni statunitensi nel solo 2022. Le relazioni commerciali dirette ora coinvolgono tutti e 50 gli Stati Usa e tutti e sette gli Emirati, sostenendo più di 137.000 posti di lavoro nel 2022. L'Assistente Ministro Al Hajeri ha sottolineato che entro il 2022 il totale degli investimenti diretti esteri dagli Emirati Arabi Uniti negli Stati Uniti ha superato i 38 miliardi di dollari, supportando posti di lavoro americani in settori avanzati come l'aviazione e i semiconduttori. Il Sottosegretario Fernandez ha notato che oltre 1.500 aziende statunitensi hanno ora una presenza negli Emirati Arabi Uniti, spaziando dalla costruzione pesante all'energia e al commercio al dettaglio. (segue) (Was)