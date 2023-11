Usa-Emirati Arabi: completata 10ma sessione di dialogo economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il Dialogo, entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza del cambiamento climatico e la sua rilevanza per altri obiettivi e preoccupazioni condivisi. Le due delegazioni hanno confermato la visione strategica che sottende le strette e costruttive relazioni economiche tra gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti. Hanno riconosciuto anche il ruolo importante del Dialogo sulla politica economica nel mantenere una forte cooperazione e discussioni costruttive per avanzare ulteriormente nelle relazioni economiche e partnership. Le delegazioni hanno proseguito il confronto critico su investimenti, sicurezza sanitaria, sul settore aerospaziale, l'emancipazione economica femminile, la sicurezza alimentare e energetica, l'economia digitale, la sicurezza energetica, nonché gli sforzi congiunti per promuovere una transizione energetica efficace, inclusiva e bilanciata a livello globale. (Was)