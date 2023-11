Medio Oriente: Russia, speculazioni occidentali su fornitura armi ad Hamas sono provocazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le speculazioni occidentali sulla presunta fornitura di armi da parte della Russia al movimento islamista palestinese Hamas sono una provocazione. Lo ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il ​​vicesegretario del Consiglio di sicurezza russo, Aleksander Venediktov. "Tale speculazione è una vera e propria provocazione, mirata, tra le altre cose, a minare le relazioni della Russia con gli Stati del Medio Oriente. Ma tali tentativi sono destinati al fallimento", ha detto Venediktov. Il vicesegretario ha sottolineato che per molti decenni la Russia ha svolto un ruolo significativo nel riunire le posizioni fra le parti coinvolte nel confronto israelo-palestinese e ha sempre cercato di sbloccare il processo di soluzione pacifica in Medio Oriente. La Russia, ha aggiunto Venediktov, continua a compiere tali sforzi anche oggi. (Rum)