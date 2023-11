Usa: Blinken visiterà Giappone, Corea del Sud e India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si recherà in visita in India, Corea del Sud e Giappone dal 6 al 10 novembre prossimi, dopo aver fatto tappa in Israele e Giordania. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui Blinken intende "promuovere sforzi collaborativi per sostenere una regione dell'Indo-Pacifico libera e aperta, che sia prospera, sicura, connessa e resiliente". La crisi in Medio Oriente e la guerra in Ucraina saranno al centro del viaggio di Blinken in Giappone, dove la prossima settimana si terrà una riunione dei ministri degli Esteri del G7. Durante la tappa in Giappone Blinken incontrerà il primo ministro Fumio Kishida, mentre a Seul sarà ricevuto dal presidente coreano Yoon Suk Yeol. Seul aveva già anticipato la visita di Blinken, che servirà a discutere le tensioni causate dai programmi nucleare e balistico della Corea del Nord. Prima di rientrare negli Stati Uniti, Blinken farà tappa in India, dove assieme al segretario della Difesa Lloyd Austin co-presiederà gli annuali colloqui bilaterali nel formato "2+2". L'amministrazione del presidente Joe Biden ha dato priorità allo sviluppo delle relazioni con l'India, considerandola un partner cruciale per fronteggiare l'ascesa della Cina. Sulle relazioni diplomatiche pesano però le recenti controversie tra il Paese dell'Asia Meridionale e il Canada, che ha accusato Nuova Delhi di aver preso parte all'assassinio del leader di una comunità sikh canadese. Blinken ha chiesto all'India di cooperare all'indagine delle autorità canadesi, e il Dipartimento di Stato ha espresso preoccupazione per le azioni indiane che hanno portato il Canada a richiamare i suoi diplomatici. (Was)