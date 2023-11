Medio Oriente: Russia, proposta Francia su coalizione anti Hamas potrebbe causare escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta francese di creare una coalizione internazionale per combattere il movimento islamista palestinese Hamas rischia di provocare un'escalation nella regione del Medio Oriente. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova a "Ria Novosti". Il 24 ottobre, il presidente francese Emmanuel Macron, durante la sua visita in Israele, in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha proposto la creazione di una coalizione internazionale e regionale per combattere Hamas. “Sembra che l’idea francese e le dichiarazioni bellicose di numerosi altri attori internazionali, sostenute dall’ammasso di forze militari nel Mediterraneo orientale, siano gravide di un’ulteriore escalation del confronto armato nel Medio Oriente, l’internazionalizzazione del conflitto e il coinvolgimento di nuovi partecipanti”, ha detto Zakharova. "In un senso più ampio, va notato che questa non è la prima di simili iniziative francesi che non vanno alla radice del problema, ma sono da tempo percepite dalla comunità internazionale con crescente scetticismo", ha aggiunto la portavoce. (segue) (Rum)