Medio Oriente: Russia, proposta Francia su coalizione anti Hamas potrebbe causare escalation (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Zakharova, “le azioni ideologicamente motivate di Parigi spesso hanno l’effetto opposto e portano solo alla destabilizzazione della situazione in singoli Paesi e intere regioni del mondo”. Zakharova ha osservato che “se la Francia vuole davvero contribuire al lavoro per un cessate il fuoco e la fine dello spargimento di sangue nella zona del conflitto, allora potrebbe sostenere la nostra posizione sulla necessità di concentrarci sugli strumenti politici e diplomatici per risolvere il conflitto israelo-palestinese e in Medio Oriente nel suo complesso". "Ecco perché invitiamo israeliani e palestinesi ad avviare rapidamente negoziati diretti per discutere tutte le questioni controverse", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo. Zakharova ha ricordato che “la Russia è favorevole alla creazione di uno Stato palestinese indipendente e vitale entro i confini del 1967, con capitale a Gerusalemme Est, che coesista in pace e sicurezza con Israele, come previsto dalle ben note decisioni dell’Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza dell’Onu”. (Rum)