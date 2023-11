Regno Unito: istituto statistico, aumento salario minimo incide su disuguaglianze di reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disuguaglianza di reddito nel Regno Unito si è ridotta dopo la pandemia di Covid-19 poiché l'aumento del salario minimo e delle assunzioni ha determinato una crescita degli emolumenti dei lavoratori. Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons), la percentuale di lavoratori dipendenti pagati meno di due terzi della tariffa oraria media del Regno Unito si è attestata al minimo storico dell'8,9 per cento nell'aprile del 2023, in calo rispetto al 10,7 per cento registrato nel 2022 e al 16,2 per cento del 2019. Come riferisce il quotidiano "Financial Times", il calo della percentuale di lavoratori a bassa retribuzione riflette i successivi aumenti del salario minimo legale del Regno Unito. Tuttavia, allo stesso tempo, la percentuale di lavoratori dipendenti con retribuzioni elevate – definite come più di una volta e mezza la tariffa oraria media – è scesa al 23,4 per cento, rispetto al 25,4 per cento del 2019. (Rel)