Clima: re Carlo III terrà discorso d'apertura al vertice Cop28

- Re Carlo III parteciperà alla cerimonia di apertura del vertice sul clima Cop28 negli Emirati Arabi Uniti. Il monarca britannico terrà il discorso di apertura al vertice mondiale sull'azione per il clima, un incontro fra i leader globali all'inizio della Cop28, nel suo primo grande discorso sulla crisi climatica da quando è diventato re. L'anno scorso, quando al governo a Londra c'era l'ex premier Liz Truss, Carlo III aveva accettato la richiesta di non partecipare al vertice della Cop27. Tuttavia, quest'anno, re Carlo III ha ricevuto il via libera da Downing Street dopo essere stato invitato dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e parteciperà al summit della Cop28 su richiesta del governo britannico dal 30 novembre al primo dicembre. (Rel)