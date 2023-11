Usa: sensibile aumento delle morti neonatali nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei neonati statunitensi morti prima del primo compleanno è aumentato sensibilmente lo scorso anno, contribuendo a un significativo incremento del tasso di mortalità infantile nel Paese per la prima volta in due decenni, secondo i dati provvisori pubblicati mercoledì dal National Center for Health Statistics. Il dato fornisce un quadro preoccupante dello stato della salute materna e neonatale negli Usa, ma sembra anche essere connesso alle dinamiche sanitarie della pandemia di Covid-19: la maggior parte dei bambini nati nel 2022 sono stati concepiti infatti nel 2021, nel pieno dell’emergenza sanitaria, anche se il rapporto non fornisce indicazioni in merito alle cause del fenomeno. Stupisce però che l’aumento dei decessi infantili sia quasi esclusivamente ascrivibile ai figli di madri giovani, di età compresa tra 25 e 29 anni: lo scorso anno il tasso di mortalità neonatale in questa fascia è aumentato al 5,37 per mille. Negli ultimi anni anche l'aspettativa di vita complessiva negli Stati Uniti ha registrato una flessione, specie ai danni della componente della popolazione bianca e di sesso maschile.(Was)