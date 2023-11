Medio Oriente: continuano le operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano i bombardamenti e le operazioni militari di terra delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza, impegnate in violenti scontri con il movimento islamista palestinese Hamas e le milizie ad esso affiliate soprattutto nelle aree sud-orientali. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Le Idf, da parte loro, hanno annunciato il nome del militare morto negli scontri di ieri. Si tratta del comandante della brigata di Gerusalemme, il luogotenente riservizta Yuval Zilber. Sono dunque 17 i militari israeliani morti dall’inizio dell’operazione di terra, come riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. Il quotidiano “Times of Israel” riferisce inoltre che le sirene di allerta si sono attivate in diverse comunità vicine ai confini con la Striscia di Gaza, la maggior parte delle quali era già stata evacuata nelle scorse settimane. (segue) (Res)