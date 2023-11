Medio Oriente: continuano le operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le brigate Ezzeddin al Qassam, in un comunicato stampa diramato stamane, hanno annunciato via Telegram di aver colpito un carro armato e un bulldozer delle Idf con missili anticarro Al Yassin-105. Violenti combattimenti, intanto, sono in corso in prossimità dell’ospedale Al Quds, gestito dalla Mezzaluna Rossa, e a Tal al Hawa, colpiti dai bombardamenti aerei e di artiglieria delle Idf. Colpiti anche i quartieri di Al Zaytoun e di Al Sabra, come riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, precisando che all’interno dell’ospedale Al Quds, oltre ai degenti, si trovano circa 14.000 civili sfollati. L’ultimo bilancio delle vittime diffuso dal ministero della Salute di Gaza riferisce di 8.805 morti e oltre 24.000 feriti. Il portavoce del dicastero, Ashraf al Qudra, intanto, ha annunciato che il principale generatore dell’ospedale indonesiano e del complesso Al Shifa, uno dei più grandi nel nord della Striscia di Gaza, è attualmente fuori uso. Il piano d’emergenza messo in atto, inoltre, potrà consentire il funzionamento della struttura per alcuni giorni, ma “se non arriva il carburante, giungeremo inevitabilmente alla catastrofe”. (Res)