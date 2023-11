Ucraina: governatore di Kherson, attacco notturno causa ferimento di una donna di 70 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe hanno bombardato la regione di Kherson nella notte: una donna di 70 anni è rimasta ferita ed è stata ricoverata in ospedale. Lo riferisce il governatore regionale dì Kherson, Roman Mrochka, su Telegram. "Una donna di 70 anni è rimasta ferita in seguito al bombardamento di ieri sera a Kherson da parte delle forze di occupazione russe. La donna si trovava nella sua abitazione al momento dell'attacco nemico. La vittima è stata ricoverata in ospedale a causa di una ferita causata dall'esplosione e una da scheggia che le si è conficcata al petto", si legge nel messaggio. Mrochka ha riferito inoltre che ieri una persona è stata uccisa e altre tre sono rimaste ferite a Kherson a causa degli attacchi russi. A tutti i feriti è stata fornita assistenza medica. (Kiu)