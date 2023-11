Medio Oriente: Hezbollah annuncia abbattimento drone, Forze difesa israeliane smentiscono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno smentito l’annuncio del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah dell’abbattimento, con un missile terra-aria, di un drone che sorvolava le aree in prossimità della Linea blu, che segna il confine de facto tra Libano e Israele. Le Idf, di contro, hanno ammesso in un comunicato stampa che un missile terra-aria era stato lanciato contro un suo drone dal territorio libanese. Secondo il comunicato, il drone non avrebbe subito danni, mentre le Idf, in risposta, hanno colpito la “cellula” che aveva lanciato il missile e la piattaforma di lancio da essa utilizzata. Ieri sera, intanto, le Forze armate libanesi hanno chiesto assistenza alla Forza di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Libano (Unifil) per il recupero di due persone ferite nella regione di Wazzani, vicino alla Linea blu. Unifil, in un messaggio diffuso sulla piattaforma X (in precedenza Twitter), ha precisato che le Idf hanno sospeso le operazioni per consentire il soccorso dei due feriti, che, tuttavia, non sono stati ritrovati. In un altro messaggio su X, Unifil ha annunciato che le ricerche riprenderanno questa mattina. (Res)