Malesia: ex premier Najib ricoverato per Covid-19

- L’ex primo ministro della Malesia Najib Razak, agli arresti dallo scorso anno dopo la condanna in via definitiva per lo scandalo dei miliardi sottratti al fondo sovrano 1Mdb, è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid-19. Lo riferiscono i media indonesiani, secondo cui l’ex premier 70enne è in “condizioni stabili”. Najib è risultato positivo ad un test per il Covid-19 cui è stato sottoposto dopo aver contratto una febbre. L’ex capo del governo sta scontando una sentenza a 12 anni di reclusione per corruzione in relazione ai 4,5 miliardi di dollari sottratti al fondo 1Mdb durante il suo primo anno da primo ministro nel 2009. Oltre un miliardo di dollari dei fondi sottratti sarebbero finiti in conti riconducibili all’ex premier.(Fim)