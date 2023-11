Medio Oriente: Papa, l’ora è molto buia, problema sono le industrie delle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'ora è molto buia. Non si trova la capacità di riflettere con chiarezza e all'ora più buia io aggiungerò: una sconfitta in più”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso di un’intervista con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, parlando del conflitto in corso in Medio Oriente. “È così dall'ultima guerra mondiale, dal '45 fino adesso, una sconfitta dopo l'altra perché le guerre non si sono fermate”, ha proseguito. “Ma il problema più grave ancora sono le industrie delle armi. Mi dice una persona che capisce di investimenti, che ho conosciuto in una riunione, che oggi gli investimenti che danno più reddito sono le fabbriche delle armi”, ha concluso il Pontefice. (Rin)