Vaticano: Papa, futuro Chiesa è donna ma non su ordinazioni

- Il futuro della Chiesa è donna ma c'è un problema teologico sulle ordinazioni. Lo ha detto Papa Francesco nel corso di un’intervista con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. “Per esempio in Vaticano ci sono più donne nel lavoro, per esempio la vicegovernatrice dello Stato Vaticano è una donna, una suora, e il governatore ha un ruolo più generico ma quella che comanda è lei. Nel consiglio dell'economia che sono sei cardinali e sei laici, di questi sei laici, cinque sono donne”, ha spiegato il Papa. “Le donne capiscono cose che noi non capiamo, le donne hanno un fiuto speciale per la situazione e ci vuole, credo che vanno inserite nel lavoro normale della Chiesa”, ha aggiunto il Pontefice. (Rin)