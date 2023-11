© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno lavorando per rafforzare la fornitura di aiuti umanitari alla popolazione civile nella striscia di Gaza. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso in Minnesota. “Stiamo lavorando per far arrivare gli aiuti: ci sono bambini palestinesi che stanno morendo”, ha detto. (Was)