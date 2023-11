Usa: fallito tentativo di espellere il repubblicano George Santos dalla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tentativo guidato dal Partito repubblicano di espellere dalla Camera dei rappresentanti il deputato George Santos è fallito ieri, consentendo al parlamentare di New York di mantenere la propria carica a dispetto di numerose controversie politiche e giudiziarie. Una mozione tesa ad espellere Santos ha ricevuto 179 voti a favore, 213 contrari e 19 astenuti: 29 repubblicani hanno votato per espellere il deputato, e 31 democratici hanno votato invece a sfavore della mozione. “Continuerò a servire il terzo distretto congressuale di New York sino a quanto i cittadini decideranno altrimenti”, ha dichiarato Santos lasciando Capitol Hill. Il deputato ha anche attaccato i colleghi repubblicani che hanno guidato il tentativo di estrometterlo dal Congresso: “Non mi interessa della politica. Mi interessa delle politiche, sono qui per questo”. Quello di ieri è il secondo tentativo di espellere Santos, al centro di polemiche sin dalla sua elezione lo scorso novembre per incongruenze nel suo curriculum e una serie di reati imputatigli negli Stati Uniti e in Brasile, relativi anche alla gestione delle finanze della sua campagna elettorale.(Was)