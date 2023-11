Usa-Cina: Casa Bianca, raggiunta “intesa di base” per vertice Biden-Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Cina hanno raggiunto una “intesa di base” per l’organizzazione di un vertice tra i capi di Stato dei due Paesi questo mese. Lo ha annunciato ieri la vice portavoce della Casa Bianca, Emilie Simons. “Non voglio spingermi oltre lo stadio attuale del nostro processo di pianificazione logistica, ma abbiamo concordato in merito a un incontro in linea di principio”, ha dichiarato la portavoce. L’amministrazione del presidente Usa Joe Biden lavora da mesi per organizzare un vertice con il capo di Stato cinese Xi Jinping a margine del summit della Cooperazione economica Asia-Pacifico, in programma questo mese a San Francisco. La scorsa settimana l’incontro è stato oggetto di colloqui tra il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, che ha visitato Washington.(Was)