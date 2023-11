Medio Oriente: pediatra statunitense evacuata da Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pediatra statunitense, la dottoressa Barbara Zind, è stata evacuata da Gaza tramite il valico di Rafah assieme a quasi 400 altri cittadini stranieri. Lo hanno riferito i familiari della donna all’emittente televisiva “Cnn”. Zind era rimasta bloccato a Gaza dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas: era giunta nel territorio palestinese per una missione di assistenza sanitaria ai bambini della Striscia. La dottoressa aveva già tentato di attraversare il valico di Rafah e trovare riparo in Egitto in una occasione, dopo aver lasciato Gaza City ed essere fuggita dai bombardamenti israeliani verso sud.(Was)