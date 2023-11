Medio Oriente: l’ospedale indonesiano di Gaza è privo di energia elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo elettrogeno principale dell'ospedale indonesiano nel nord di Gaza è fuori uso da ieri sera. Lo ha riferito all’emittente televisiva “Cnn” il dottor Atef Al Kahlout, direttore della struttura sanitaria. Al Kahlout ha dichiarato che per il momento un generatore secondario continua a rifornire di energia elettrica alcune sezioni della struttura, ma che tutti i sistemi elettromeccanici dell’ospedale sono fuori uso, inclusi i sistemi di ventilazione nelle sale operatorie, l'unica stazione di ossigeno dell'ospedale e l'impianto di refrigerazione delle camere mortuarie. L'ospedale indonesiano di Gaza è considerato un pilastro per i servizi sanitari nella parte settentrionale dell’enclave palestinese, e da giorni è al centro del conflitto tra Israele e Hamas, essendo la struttura medica più vicina al campo profughi di Jabalya, bombardato per due volte dalle Forze di difesa israeliane, da ultimo ieri. Video ottenuti dall’emittente televisiva statunitense a seguito dei bombardamenti mostrano lunghe file di corpi senza vita all’esterno dell’ospedale.(Was)