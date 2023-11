Medio Oriente: ambasciatore israeliano Herzog su aiuti umanitari, “non ci servono sollecitazioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, Michael Herzog, ha dichiarato che il suo Paese “non ha bisogno di sollecitazioni” per quanto riguarda l’afflusso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Israele “sta già aumentando le forniture umanitarie” nell’enclave palestinese, ha detto l’ambasciatore nel corso di una intervista al quotidiano statunitense “The Hill”. “Forniamo acqua, forniamo ogni tipo di materiale, e per la prima volta oggi siamo felici di vedere cittadini stranieri lasciare Gaza”, ha dichiarato ieri l’ambasciatore. Il presidente Usa Joe Biden ha dichiarato ieri nel corso di una visita in Minnesota che gli sforzi tesi a prestare soccorso agli abitanti di Gaza sinora sono stati insufficienti, ma che gli Stati Uniti “continuano a lavorare per aumentare significativamente” l’assistenza umanitaria.(Was)