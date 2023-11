Corea del Nord: Pyongyang starebbe ultimando i preparativi per un nuovo lancio satellitare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord avrebbe intrapreso le ultime fasi dei preparativi in vista di un nuovo tentativo di lancio di un satellite militare. Lo ha dichiarato oggi un parlamentare della Corea del Sud, Yoo Sang Bum, riferendosi a informazioni fornite ai deputati dal Servizio di intelligence nazionale sudcoreano. Il parlamentare ha precisato però che la data di lancio sarebbe stata rinviata dalle autorità nordcoreane per completare la messa a punto dei motori del razzo vettore. La Corea del Nord ha già tentato senza successo di immettere in orbita un satellite militare nel maggio e agosto scorsi. Secondo le informazioni d’intelligence divulgate dal parlamentare, la Corea del Nord avrebbe inoltre già fornito alla Russai circa 10 carici di proiettili d’artiglieria e munizioni da utilizzare nel conflitto in Ucraina. (segue) (Git)