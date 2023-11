© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve ha deciso per la seconda volta consecutiva di lasciare invariato il tasso di interesse, fermo quindi alla forchetta compresa tra il 5,25 e il 5,50 per cento. La decisione, presa all'unanimità dalla dai membri del Federal Open Market Committee (Fomc), e risponde all'obiettivo di riportare l'inflazione al 2 per cento e risulta in linea con le previsioni degli analisti. (Was)